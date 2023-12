Mladina o pisanju Anžeta Logarja (1. 12.)

Ljubljana, 1. decembra - Grega Repovž v uvodniku Logar se razkrije piše o Anžetu Logarju, ki je na spletnem Portalu Plus objavil članek, v katerem vlado razglaša za socialistično in nekompetentno, a po mnenju avtorja pisca najbolj motita Luka Mesec in stranka Levica. Avtor meni, da gre za sporočilo kapitalu, ki hoče spet dobiti moč, ki jo je imel v času Janše.