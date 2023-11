Sturm Horvata in Gorenca Stankovića izgubil proti Rakowu

Ljubljana, 30. novembra - Nogometaši graškega Sturma so v 5. krogu skupinskega dela evropske lige doma z 0:1 izgubili proti poljskemu Rakowu. Za avstrijsko zasedbo sta od prve minute igrala Slovenca Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković. Na drugi tekmi te skupine sta se Atalanta in Sporting razšla z neodločenim izidom 1:1, oba sta si zagotovila napredovanje v izločilne boje.