V Ljubljani in nekaterih drugih mestih bodo danes zasijale praznične lučke

Ljubljana, 1. decembra - V Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih mestih bodo danes zasijale praznične lučke. V prestolnici bodo okrasitev po napovedih prižgali nekaj po 17. uri na Prešernovem trgu. Ob tem odpirajo praznični sejem s številnimi darilnimi in gostinskimi stojnicami. Nekatera mesta pa so za danes napovedan prižig lučk zaradi slabega vremena prestavila.