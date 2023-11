Motnje v delovanju glasovalnega sistema v DZ povzročile spremembe statusa identifikacijskih kartic

Ljubljana, 30. novembra - Po analizah je bilo med spornim glasovanjem v DZ zabeleženih več sprememb statusa identifikacijskih kartic poslancev, kar je najverjetneje povzročilo motnje v delovanju glasovalnega sistema. Člani poslanskih skupin Svoboda in SD med glasovanjem kartic niso umikali, so sporočili iz DZ. Po neuradnih informacijah STA so to počeli poslanci Levice.