Golob se seje Knovsa ni udeležil, ker ni imel vpliva na postopke povezane z aretacijo domnevnih vohunov

Ljubljana, 30. novembra - Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janez Žakelj (NSi) je na omrežju X sporočil, da se predsednik vlade Robert Golob ni udeležil današnje seje na temo aretacije domnevnih ruskih vohunov. V kabinetu predsednika vlade so za STA pojasnili, da Golob na te postopke ni imel in nima vpliva, zato se je opravičil.