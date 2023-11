Norvežanom moška štafeta, Slovenci deveti

Östersund, 30. novembra - Norvežani Endre Stroemsheim, Tarjei in Johanes Thingnes Boe ter Vestle Sjaastad Christiansen so prepričljivi zmagovalci uvodne moške štafetne biatlonske tekme za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Drugo mesto so osvojili Francozi in tretje s kazenskim krogom Nemci. Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar so zasedli deveto mesto.