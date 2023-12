Na Kopah slovesno ob izvedenih 15-milijonskih naložbah

Mislinja/Slovenj Gradec, 1. decembra - V družbi okoli 300 vabljenih domačih in tujih gostov, med njimi gospodarskega ministra Matjaža Hana, so danes na Kopah slovesno odprli skupaj več kot 15 milijonov evrov vredne naložbe v nove naprave, dodatno ponudbo in obnovo Grmovškovega doma. "Praznični december začenjamo z novimi zgodbami v slovenskem turizmu," je dejal Han.