Nad spolno prenosljive okužbe med mladimi tudi z muzejem

Ljubljana, 30. novembra - V središču Ljubljane so danes ob 1. decembru, svetovnem dnevu boja proti aidsu, odprli Muzej spolno prenosljivih okužb, ki v svoje prostore vabi zlasti mlade. Na atraktiven način v stilu nočnega kluba mlade ozaveščajo o spolno prenosljivih okužbah in nujnosti zaščite pri vsakem spolnem odnosu. Odprt bo do 12. decembra.