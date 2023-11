V teku sedma izmenjava ujetnikov med Hamasom in Izraelom

Tel Aviv, 30. novembra - Izraelska vojska je potrdila, da so sprejeli dve izraelski talki iz Gaze. Kot so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, je ena od njiju tudi državljanka Francije. Nova, sedma izmenjava ujetnikov med Hamasom in Izraelom poteka vzporedno s prizadevanji mednarodnih partnerjev za podaljšanje dogovora o prekinitvi ognja v Gazi.