Festival Ljubljana s pozivom za ohranitev Simfoničnega orkestra in Big banda RTV Slovenija

Ljubljana, 30. novembra - Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek se je danes ob predstavitvi 7. Zimskega festivala zavzel za ohranitev Simfoničnega orkestra in Big banda RTV Slovenija. Slednji je eden najstarejših big bandov v Evropi. Njegov poziv je podprla dirigentka in umetniška vodja Slovenskega mladinskega orkestra Živa Ploj Peršuh.