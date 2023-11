Ljubljanska borza: Delnice Cinkarne Celje po objavi rezultatov potonile

Ljubljana, 30. novembra - Dan na Ljubljanski borzi je minil v znamenju padcev. Indeks SBI TOP je zdrsnil za nekaj več kot odstotek, pri čemer so se najbolj izrazito pocenile delnice Cinkarne Celje, ki je prav danes poročala o občutnem padcu dobička. Borzni posredniki so sklenili za nekaj nad 2,35 milijona evrov poslov, ki so bili porazdeljeni med več delnic.