Pred 100 leti se je rodila ena največjih opernih pevk Maria Callas

New York, 2. decembra - Mineva 100 let od rojstva ene največjih opernih pevk Marie Callas. S svojim sopranom širokega razpona je sredi 20. stoletja oživila klasične koloraturne vloge. Nastopala je v največjih opernih hišah, od Metropolitanske opere v rojstnem New Yorku do milanske Scale in Covent Gardna v Londonu. V grški prestolnici Atene so ji letos posvetili muzej.