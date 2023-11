Rusija prepovedala "ekstremistično" gibanje LGBTQ+

Moskva, 30. novembra - Rusko vrhovno sodišče je danes ugodilo predlogu ruskega pravosodnega ministrstva in odločilo, da je "mednarodno javno gibanje LGBTQ+" ekstremistično. Ob tem je prepovedalo vse njegove aktivnosti v Rusiji. Odredba je pričela veljati takoj, vendar za zdaj ni jasno, kakšne posledice bo to imelo za geje, lezbijke in druge pripadnike skupnosti v državi.