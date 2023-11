Pri Mladinski knjigi deli za mlade slovenskih avtorjev in prevajalski prvenec

Ljubljana, 30. novembra - Pri Mladinski knjigi so predstavili dela za mlajše bralce, med katerimi sta drugi mladinski roman Davorke Štefanec Edina, ki sledi Strašilki, in zbirka ilustriranih pesmic namišljenega dvojca Lovra Matiča in Tomaža Lavriča Mala vešča Lučka in drugi žužki. Spregovorili so še o romanu Alice Oseman Upam, da kdo posluša v prevodu Tajde Liplin Šerbetar.