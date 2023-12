Raziskava: Povprečni bruto prejemki članov uprav lani 351.000 evrov

Ljubljana, 2. decembra - Uprave slovenskih družb so bile v obdobju med 2018 in 2022 v povprečju tričlanske, povprečni bruto prejemki članov pa so se v tem obdobju povečali z okoli 239.000 evrov na 351.000 evrov, izhaja iz raziskave Združenja nadzornikov Slovenije in družbe Deloitte. Povprečni bruto prejemki članov nadzornih svetov so lani znašali 26.870 evrov.