Jezeršek gostinstvo z umetno inteligenco za manj zavržene hrane

Medvode, 3. decembra - Jezeršek gostinstvo, eno vodilnih podjetij na področju cateringa in gostinske dejavnosti v Sloveniji, je s pomočjo rešitve Food IQ zmanjšal količino zavržene hrane. "Boljše upravljanje surovin in segmentiranje odpadkov sta doslej privedla do 10-odstotnega zmanjšanja količine zavržene hrane, to je 1000 kilogramov," so navedli.