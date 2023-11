Obrtnika in podjetnik leta 2023 so Anton Cigan in Peter Tibaut ter Robert Medle

Brdo pri Kranju, 30. novembra - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je za obrtnika leta 2023 razglasila Antona Cigana in Petra Tibauta iz podjetja Kit Žižki, podjetnik leta pa je postal Robert Medle iz podjetja Roletarstvo Medle. Priznanji, ki so ju podelili na slovesnosti na Brdu pri Kranju, vsako leto podelijo obrtniku in podjetniku, ki predstavljata vzor odličnosti.