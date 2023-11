V Črnomlju dosegli 98-odstotno priključenost na kanalizacijsko omrežje

Črnomelj, 30. novembra - V Črnomlju so v okviru triletnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe dosegli nekaj več kot 98-odstotno priključenost na kanalizacijsko omrežje. Naložba se je med izvedbo podražila za približno desetino na okoli 3,6 milijona evrov. Denarno sta jo podprla evropski kohezijski sklad in država.