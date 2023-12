V Mestni galeriji Ljubljana razstava o razmerju med človekom in naravo

Ljubljana, 1. decembra - V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli razstavo So_Obstoj. Štirje uveljavljeni intermedijski umetniki v svojih najnovejših projektih na temo razmerja etika-civilizacija-okolje razmišljajo o nekaterih ključnih segmentih razmerja med človekom in naravo, ki so družbo pripeljali do roba dopustnega ravnanja z okoljem.