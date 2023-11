Argentinci pred Francozi, slovenski nogometaši 54.

Zürich, 30. novembra - Svetovni prvaki Argentinci so tudi na današnji lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostali številka 1 na svetu. Sledijo jim Francozi ter Angleži, ki so iz prve trojice izrinili Brazilce (5.). Četrti so po novem Belgijci. Slovenci, ki so se ta mesec uvrstili na evropsko prvenstvo 2024, so zadržali 54. mesto glede na minulo lestvico.