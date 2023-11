Kotnik in Lovšin po izpadu v kvalifikacijah končali sezono

Ljubljana, 30. novembra - Najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour na Filipinih po porazu proti Američankama Teegen Van Gunst in Kimberly Hildreth obstali v kvalifikacijah. S tem tekmovanjem sta tudi končali nastope v letošnji sezoni, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.