Hamas izpustil novo skupino talcev

Gaza, 29. novembra - Skrajno palestinsko gibanje Hamas je danes Rdečemu križu predalo novo skupino 10 izraelskih talcev, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa objavila izraelska vojska. Ob 10 Izraelcih, od katerih so imeli trije poleg izraelskega še nemško državljanstvo, dva ameriško in eden nizozemsko, so bili v skupini tudi štirje Tajci.