Francija in ZDA edina kandidata za zimske OI 2030 in 2034

Lozana, 29. novembra - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je potrdil, da sta Francija in ZDA edina kandidata za zimske olimpijske igre leta 2030 in 2034. Francija kandidira s svojim alpskim delom države za igre 2030, ZDA pa z Utahom in osrednjim mestom te zvezne države, Salt Lake Cityjem, za igre štiri leta pozneje.