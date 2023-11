Tudi Poljska bo zaradi udeležbe Lavrova bojkotirala srečanje Ovseja v Skopju

Varšava, 29. novembra - Poljska je danes sporočila, da se ne bo udeležila ministrskega srečanja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), na katerem naj bi sodeloval tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Udeležbo so iz istega razloga že v torek odpovedale Ukrajina, Estonija, Latvija in Litva.