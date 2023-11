Poljska namerava poostriti preglede ukrajinskih tovornjakov

Varšava, 29. novembra - Poljska bo poostrila preglede ukrajinskih tovornjakov na cestah, ki vodijo do meje, je danes napovedala poljska vlada. S tem ukrepom Varšava želi pomiriti poljske avtoprevoznike, ki so v začetku meseca postavili protestne blokade transporta na več mejnih prehodih vzdolž meje z Ukrajino in odtlej opozarjajo na nelojalno konkurenco.