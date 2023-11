Starši ubitih otrok v Beogradu na protestu zahtevali spominski center na mestu šole

Beograd, 29. novembra - Starši otrok, ubitih v strelskem napadu 3. maja na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, so danes protestirali pred šolo in sedežem srbske vlade. Od države zahtevajo, da v spomin na ubite na mestu šole postavijo spominski center. Na protestu so jih podprli tudi nekateri drugi državljani in javne osebnosti, poročajo srbski mediji.