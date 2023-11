V občini Pivka zaključujejo projekt obnove travišč Pivka.Kras.Presiha

Pivka, 29. novembra - V občini Pivka so z današnjim strokovnim posvetom zaključili naravovarstveni projekt Pivka.Kras.Presiha, v okviru katerega so v zadnjih dveh letih obnavljali travišča in izboljševali življenjske pogoje za v njih živeče dvoživke in druge živali. Med drugim so v ta namen odkupili 40 hektarjev zemljišč na presihajočih jezerih.