Svetovni dan boja proti aidsu pod geslom Naj skupnosti vodijo!

Ljubljana, 1. decembra - Svetovni dan boja proti aidsu, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Naj skupnosti vodijo! in izpostavlja ključen vpliv skupnosti pri oblikovanju odziva na virus HIV in na globalno zdravje. Za zaustavitev svetovne pandemije je še vedno najpomembnejše testiranje na okužbo s HIV in s tem zgodnejše odkrivanje, ki omejuje prenos okužbe.