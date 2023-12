V Parizu kreacije pionirske modne oblikovalke Iris van Herpen

Pariz, 1. decembra - V pariškem Muzeju dekorativnih umetnosti je na ogled razstava kreacij pionirske modne oblikovalke Iris van Herpen. Za oblikovalko, katere radikalne kreacije so pritegnile vrhunske glasbenike, kot so Bjork, Beyonce in Lady Gaga, je moda način "preoblikovanja človeka", piše francoska tiskovna agencija AFP.