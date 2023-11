Na Češkem sneg in poledica povzročila prometno nesrečo s smrtnim izidom

Brno/Karlovy Vary, 29. novembra - Avtocesta D1 med Prago in Brnom na Češkem je bila danes ponoči več ur zaprta, potem ko so na odseku pri Češko-moravskem višavju zaradi snega in poledice trčila štiri tovorna vozila. V nesreči je umrl voznik enega od vozil. Zimske razmere sicer težave povzročajo tudi drugod po državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.