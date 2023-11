Robotka Frida v UKC Maribor je že v fazi testiranja

Maribor, 29. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so v sklopu mednarodnega projekta HosmartAI, v katerem sodelujejo skupaj z mariborsko fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, pripravili demo predstavitev robotke Fride in njen napredek v času intenzivnega testiranja, pri katerem sodelujejo tako zaposleni kot pacienti.