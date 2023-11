Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 29. novembra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so v dopoldanskem delu trgovanja večinoma ostali na torkovih ravneh. Opaznejše premike je za zdaj opaziti le pri delnicah Cinkarne Celje, Save Re in Telekoma Slovenije, vlagateljem pa so najbolj zanimive delnice NLB. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,06 odstotka.