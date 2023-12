Eggersova priredba filma Nosferatu v kinih za prihodnji božič

Los Angeles, 3. decembra - Priredba vampirske grozljivke Nosferatu, ki nastaja pod režijsko taktirko ameriškega scenarista in režiserja Roberta Eggersa, bo v kinematografe prišla za božič 2024, so sporočili iz produkcijske hiše Focus Features. V priredbi klasike nemega filma med drugim igrajo Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Emma Corrin in Willem Dafoe.