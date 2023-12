V APT večer uglasbene poezije Antona Podbevška

Novo mesto, 1. decembra - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu se bo drevi ob 20. uri začel koncert uglasbene poezije Antona Podbevška v izvedbi glasbeno-umetniškega dueta Atwoodovo padalo. Sestavljata ga Ambrož Pušnik in Matevž Šega, gost večera bo Branko Potočan. Nastop združuje prvine poezije, glasbe, giba in vizualne umetnosti, so sporočili iz APT.