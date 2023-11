Wagnerjev festival v Bayreuthu v varčevanje

Bayreuth, 30. novembra - Višje cene energije in stroški za osebje vplivajo tudi na najslavnejši nemški operni festival, Wagnerjev festival v Bayreuthu, kjer so napovedali varčevanje. Rezi se obetajo tudi na občutljivih področjih, kot sta zbor in orkester. Na festivalu izvajajo opere Richarda Wagnerja (1813-1883).