Zagovornik: Ugotovljene nepravilnosti računskega sodišča smo odpravili

Ljubljana, 28. novembra - Zagovornik načela enakosti je nepravilnosti, ki jih je glede njegovega poslovanja ugotovilo računsko sodišče že odpravil. Z izjemo postopkov javnega naročanja, za katere bodo računskemu sodišču poslali odzivno poročilo in akcijski načrt, v katerem bodo predvideli ukrepe in roke za nadaljne poslovanje, so dodali v uradu Zagovornika.