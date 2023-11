Vreme: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno

Ljubljana, 28. novembra - Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno s kakšno manjšo ploho na jugovzhodu. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, na Štajerskem in Prekmurju pa severozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Proti jutru se bo jasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, ob morju okoli 2 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno. Popoldne bo na Štajerskem in v Prekmurju zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na četrtek se bo pooblačilo. V južni, zahodni in osrednji Sloveniji se bodo že zjutraj začele pojavljati padavine, ki se bodo hitro razširile proti vzhodu. Sprva bo meja sneženja precej nizko, a se bo do poldneva že dvignila nad okoli 1500 metrov nadmorske višine, nato še višje. V petek bo deževalo. V noči na soboto se bo meja sneženja od severovzhoda spuščala.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in zahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Prva vremenska fronta je prešla Slovenijo, druga jo bo predvidoma zvečer. Nad naše kraje v višinah od severozahoda doteka vse hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dež od zahoda ponehal, najkasneje v krajih vzhodno od nas. V Alpah severno od nas bo snežilo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. V sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekaj povečane nizke oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške.