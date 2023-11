Ljubljanska borza: Indeks končal v zelenem

Ljubljana, 28. novembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,15 odstotka. Najbolj so se podražile delnce Save Re, pocenile so se delnice Cinkarne Celje in Luke Koper. Borzni posredniki so opravili za 949.400 evrov prometa, glavnino z delnicami NLB in Krke.