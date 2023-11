Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 28. novembra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo blizu izhodišč, prevladuje pa negativen trend. Vlagatelji so previdni in po poročanju francoske tiskovne agencije AFP čakajo na objavo več podatkov o stanju ameriškega gospodarstva, ki bodo ta teden, med drugim bodo v četrtek objavljeni najnovejši podatki o inflaciji.