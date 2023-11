Art kinematografi v poklon Vladu Kreslinu s filmom Poj mi pesem

Ljubljana, 29. novembra - Art kino mreža Slovenije in drugi kino prikazovalci se bodo ob današnjem 70. rojstnem dnevu poklonili prekmurskemu glasbeniku Vladu Kreslinu s projekcijo dokumentarnega filma Poj mi pesem. Režiser in scenarist Miran Zupanič je v njem prikazal Kreslinovo ustvarjalnost in prekmurskega glasbenika postavil v širši kulturni kontekst.