Zaradi povabila Lavrova na srečanju Ovseja v Skopju ne bo Ukrajine in baltskih držav

Kijev/Tallinn/Riga/Vilnius, 28. novembra - Ukrajina bo zaradi povabila ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova bojkotirala četrtkovo ministrsko srečanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) v Skopju, so danes sporočili iz Kijeva. Udeležbo na srečanju so iz istega razloga odpovedale tudi baltske države, Estonija, Latvija in Litva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.