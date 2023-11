Na obisk v Slovenijo prispel misijonar Pedro Opeka

Brnik, 28. novembra - Slovenski misijonar na Madagaskarju Pedro Opeka je po osmih letih danes znova prispel na obisk v Slovenijo. Kot je povedal ob prihodu na brniško letališče, smo Slovenci majhni po številu, vendar veliki po srcu, dobroti in ljubezni. Opeka se bo na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji mudil do 6. decembra.