Na Novomeškem za pomoč pri podjetniških posojilih doslej 120.000 evrov

Novo mesto, 28. novembra - Mestna občina Novo mesto je s predstavniki 15 podjetij danes podpisala pogodbe za letošnjo denarno pomoč pri plačevanju obresti bančnih posojil. S to pomočjo so na novomeški občini začeli leta 2017 in do zdaj zanjo namenili skoraj 120.000 evrov. Za letos so namenili skupaj 15.000 evrov pomoči.