V Škocjanskih jamah obeležujejo 200-letnico prve turistične poti

Divača, 28. novembra - V Parku Škocjanske jame so danes s slovesnostjo obeležili 200-letnico prve turistične poti po Škocjanskih jamah. Jame, ki so zaenkrat edina slovenska naravna znamenitost, vpisana na Unescov seznam, si v zadnjih letih ogleda okrog 200.000 obiskovalcev letno. Prav danes mineva 37 let od vpisa na ta seznam.