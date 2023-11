Raziskava: Zeleno zavajanje glavna ovira za bolj trajnostno proizvodnjo in potrošnjo

Ljubljana, 28. novembra - Večina evropskih potrošnikov si želi zmanjšati okoljski odtis, a so pri prebiranju zelenih trditev in oznak zmedeni, kažejo rezultati najnovejše mednarodne ankete, v kateri je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Avtorji raziskave ob tem poudarjajo, da je zeleno zavajanje glavna ovira za bolj trajnostno proizvodnjo in potrošnjo.