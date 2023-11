Srbski kmetje dosegli dogovor z vlado

Novi Sad, 28. novembra - Srbski kmetje so po devetdnevnih protestih v Vojvodini in osrednji Srbiji, med katerim so blokirali več cest, dosegli dogovor z vlado, poročajo srbski mediji. Vlada je obljubila izpolnitev večine njihovih zahtev, sestanek o načinu uresničevanja dogovora in rokih pa bo v prihodnjih dneh.