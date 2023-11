Celje, 28. novembra - V celjski, štorski in vojniški občini so zaključili projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje. Dogradili so več kot 26.500 metrov kanalizacijskih cevi, 16 črpališč in 636 novih hišnih priključkov. Na javno kanalizacijsko omrežje se jih bo lahko priklopilo še dodanih 2181.