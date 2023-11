Tokio, 28. novembra - Indeksi na azijskih borzah danes nimajo enotne smeri. Ponekod so sledili trendom, ki so jih začrtali newyorški vlagatelji in pobrali dobičke iz preteklih dni. Vlagatelji po poročanju tujih agencij čakajo predvsem podatke o ameriški inflaciji, ki bodo znani ta teden.