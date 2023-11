Newyorške borze končale v rdečem

New York, 27. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji ta teden čakajo na objavo več podatkov o stanju ameriškega gospodarstva. Ključno vprašanje je, kaj bodo ti podatki pomenili za ameriško centralno banko Federal Reserve in njeno odločitev o obrestnih merah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.