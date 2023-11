V današnji izmenjavi ujetnikov osvobojenih 11 izraelskih talcev in 33 Palestincev

Tel Aviv/Gaza, 27. novembra - V skladu z dogovorom med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas tudi danes poteka izmenjava ujetnikov. Gazo zapušča 11 izraelskih talcev, med njimi tudi taki, ki imajo ob izraelskem še državljanstva Francije, Nemčije in Argentine, iz izraelskih zaporov pa je domov izpuščenih 33 Palestincev, 30 otrok in tri ženske, so sporočile katarske oblasti.